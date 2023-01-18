Başak Demirtaş: Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum

Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Demirtaş, aktif siyasete girip girmeyeceğine dair gelen sorulara cevap verdi.

Demirtaş, Twitter'daki paylaşımında, "Merhabalar, zaman zaman değerli gazeteciler soruyorlar, bir açıklama yapmak isterim. Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Ben de HDP'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ve desteklenecek adayın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.