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Başak Demirtaş: Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum

Güncel Haberler

Başak Demirtaş: Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, aktif siyasete girmeyi düşünmediğini açıkladı.

Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Demirtaş, aktif siyasete girip girmeyeceğine dair gelen sorulara cevap verdi.

Demirtaş, Twitter'daki paylaşımında, "Merhabalar, zaman zaman değerli gazeteciler soruyorlar, bir açıklama yapmak isterim. Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Ben de HDP'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ve desteklenecek adayın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Murathan Aslan
Murathan Aslan
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Selahattin Demirtaş Başak Demirtaş Güncel Haberler

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