Bartın Üniversitesi'nde 'Ağaç ve Orman Ruhu' Dersi Başladı

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü, 'Ağaç ve Orman Ruhu' adlı dersi müfredata ekleyerek, öğrencilerine ağacın kültürel ve felsefi yönlerini öğretmeyi hedefliyor. Bu ders, Türkiye'de bir ilk olarak kaydedildi.

Bartın Üniversitesi Oman Mühendisliği Bölümünde "Ağaç ve Orman Ruhu" dersinde öğrenciler, ağacın ve ormanın ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutunun yanı sıra "kültürel" ve "felsefi" yönünü de ele alıyor.

Ağaçlara ilgisiyle tanınan Erguvan İstanbul Gönüllüleri Başkanı Hüseyin Emiroğlu, 2022'de dönemin Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a ulaşarak Bartın Orman Fakültesi'nde "Ağaç Kültürü", "Ağacın Ruhu" adı altında ders verilmesi önerisinde bulundu.

Üniversitede değerlendirmeye alınan, dekan ve öğretim üyeleriyle istişare edilen konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan izinle "Ağaç ve Orman Ruhu" dersi verilmeye başlandı.

Türkiye'de ilk olduğu belirtilen ve 2025-2026 akademik yılında tüm bölümler için seçmeli ders olarak konulan ders, öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

"Farklı bir ders olarak ortaya koymayı amaçladık"

Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Durkaya, AA muhabirine, orman mühendisliği programlarında ağacın ve ormanın ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutuyla ilgili dersler verdiklerini söyledi.

Böylece mühendis adaylarını donanımlı hale getirdiklerini belirten Durkaya, "Ancak ormanların kültürel ve felsefi yönde bize yaptığı katkıları öğrencilerimize aktaramadığımızı fark ettik. Bu bağlamda da bu dersi, farklı bir ders olarak ortaya koymayı amaçladık." dedi.

Durkaya, görsel sanatlar, edebiyat, mitoloji gibi farklı alanlarda ağaç ve ormanın nasıl ele alındığı ya da kutsal kitaplarda, tek tanrılı veya diğer dinlerde ağaç ve ormana nasıl misyon yüklendiği gibi konuları ele almak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir taraftan Aşık Veysel'in şiirlerinde bir taraftan görsel sanatlarda orman nasıl işlenmekte, buna bakıyoruz. Mesela Robin Hood filminde ormanın kucaklayıcı, koruyucu, kavuşturucu özelliği var. Bunları ele almak istedik. Ormanın ekonomik, ekolojik değerleri haricinde aslında bize tarih boyunca ilk çağlardan günümüze kadar arkadaşlık, yoldaşlık yaptığını biliyoruz.

Barınmadan ısınmaya kadar birçok faktör var. Bunun yanında mesela Anadolu'da çaput bağlama geleneğimiz var. Bu geleneği neden yapmaktayız ya da mezarlıklarda ağaç dikme neden vardır, selvi ağaçlarını neden mezarlıklara dikeriz gibi bunlarla ilgili araştırma yapmak, farkındalığı bu şekilde ortaya koymak istiyoruz. Ağacı ve ormanı seversek, onunla daha güçlü bağ kurarsak koruyabilir, geliştirebiliriz. Türkiye'deki 12 orman fakültesi arasında 'Ağaç ve Orman Ruhu' içerikli başka bir ders yok. İlk olması açısından da Bartın Üniversitesi olarak bu gururu yaşamaktayız."

"Ağaç kültürü ve ruhu derin bir konu"

Erguvan İstanbul Gönüllüleri Başkanı Emiroğlu da ailesinin tabiata olan ilgisi dolayısıyla çocuk yaşlarda ağaç merakının başladığını, özel ilgi alanı olarak da erguvanı seçerek bunun üzerinde çalıştığını ifade etti.

Emiroğlu, 25 yıldır orman fakültelerinde ağaç kültürü ve ruhu üzerine bir ders verilmesi için girişimlerde bulunduğunu anlatarak, "Ağacın kültürü, ruhu üzerine bir ders olmalı ki ağaca sadece endüstriyel bir hammadde olarak bakılmaması gerektiğine inandım. Bu sebeple 25 senedir orman fakültelerine mektuplar yazdım, mail attım, sosyal medyadan paylaşımlar yaptım. En son 2022'de dönemin Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun Bey'e sosyal medyadan ulaşarak, 'Ülkenin üçüncü orman fakültesi olan Bartın Orman Fakültesi'nde böyle bir ders konulamaz mı?' diye yazmıştım. Sonrasında hoca müjdeyi verdi, prosedürlerin tamamlandığını ve dersin konulduğunu söyledi." diye konuştu.

Üniversitede "Ağaç ve Orman Ruhu" dersinin ikincisini kendisinin verdiğini belirten Emiroğlu, "Aslında ağaç kültürü ve ruhu derin bir konu. Ne kadar uğraşırsanız o kadar derinleşiyor. Edebiyatımızda ağaç, plastik sanatlarda, pullarda ağaç. Ağacın olmadığı alan yok. Çaput bağlanan ağaçlar, veli muamelesi gören ağaçlarımız var. Bölgemizde ülkenin en yaşlı ağaçlarından porsuk ağacı var. Böyle çok geniş bir mevzu. Buna çalışmak ülke çapında ağaca olan sevgiyi de artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Emiroğlu, üniversitede ağaç kültürü ve ruhuyla ilgili ders verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'de ilk defa müfredata konulan dersin fikir babalığını yaptığım için çok mutluyum. Başta YÖK olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi.

