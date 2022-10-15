BARTIN MADENDE HAYATLARINI KAYBEDEN MURAT ERGİN VE DENİZ BAYSAL TOPRAĞA VERİLDİ
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Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasının sonrasında hayatlarını kaybeden Murat Ergin ve Deniz Baysal, Kurucaşile ilçesinde ikindi namazı sonrasında kılanan cenaze namazının ardından defnedildi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasının sonrasında hayatlarını kaybeden Murat Ergin ve Deniz Baysal, Kurucaşile ilçesinde ikindi namazı sonrasında kılanan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel