Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan sonucu kapanan Kastamonu yönü, 1 ay sonra tekrar ulaşıma açıldı

Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde 10 Aralık'ta heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun 30 metrelik bölümü çöktü. Kastamonu yönü, ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, bölgede hasarın giderilmesi için yola dolgu ve bariyer çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanması ile yol, bugün trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel