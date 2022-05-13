BARTIN-KARABÜK YOLUNDA HEYELAN SONRASI ONARIM DEVAM EDİYOR

KARABÜK (DHA) - BARTIN ile Karabük arasındaki yolda heyelanın meydana geldiği bölgede onarım çalışmaları yolun tek şeridi trafiğe kapatılarak devam ediyor.

Bartın-Karabük yolu Kirazlıköprü barajı mevkisinde yaklaşık bin 600 metrekarelik alanda oluşan toprak kayması nedeniyle güzergahta çelik teller yırtılarak, tehlike yaratmıştı. Özel donanımlı personeller 80 metre yüksekliğindeki yamaca tırmanarak, hasar tespit çalışması yaptı. Ekiplerin tespitlerinin sonrasında yamaç yüzeyindeki toprak ve kaya parçaları kontrollü olarak temizlenmeye başlandı. Yol kenarına yığılan toprak ve kaya parçaları kamyonlara yüklenerek, boş sahaya boşaltılıyor. Yoldaki çalışma nedeniyle Bartın-Karabük yolunun bir şeridi kapatılarak, trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Büyük bir alanda etkili olan çalışmaların bir hafta daha devam edeceği öğrenilirken, hasar gören çelik ağlar değiştirilerek, bozulan bölümlere yeniden çelik halka ağlarla örülerek, yola toprak ve kaya düşmesinin önüne geçilecek. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel