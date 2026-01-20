Haberler

'Ağaç tünel yol'da, kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara görüntülendi

'Ağaç tünel yol'da, kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara görüntülendi
Güncelleme:
Bartın ile Karabük arasında yer alan ve ağaçlarla kaplı olan kara yolundaki kar yağışı sonrası muhteşem manzara, dron ile görüntülendi. Bu 9 kilometrelik yol, 4 mevsim boyunca farklı güzellikler sunuyor.

BARTIN ile Karabük arasında iki tarafı ağaçlarla kaplı olan ve 'Ağaç tünel yol' olarak bilinen kara yolunda, kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.

Safranbolu'daki tarih ve Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstlenen, iki tarafı ağaçlarla kaplı olan kara yolu, Madagaskar'daki Baobab, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmıyor. Bakanlık tarafından 2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yol, 2019'da da 'Korunması gereken özel alan' olarak tescillendi.

HAYRAN BIRAKIYOR

Bartın-Karabük yolundaki ağaç tünel yol, 4 mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, 30 santime ulaşan kar kalınlığı ile bölgeyi ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu. Sürücüler, karla kaplı ağaçların arasında keyifle yolculuk yaptı. Yolun karla kaplı eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
