Haberler

'Ağaç tünel yol'da beyaz güzellik

'Ağaç tünel yol'da beyaz güzellik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın ile Karabük arasında yer alan ağaç tünel yol, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanarak büyüleyici bir güzellik sunuyor. 9 kilometrelik yol, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

BARTIN ile Karabük arasında, iki tarafı ve üstü ağaçlarla sarılı olan, 'Ağaç tünel yol' olarak bilinen kara yolundaki ağaçlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu'daki tarih ve Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstlenen, iki tarafı ağaçlarla sarılı olan kara yolu, Madagaskar'daki Baobab, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmıyor. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yol, 2019'da da bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi.

HERKESİ HAYRAN BIRAKIYOR

Bartın-Karabük yolundaki ağaç tünel yol, 4 mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, 30 santime ulaşan kar kalınlığı ilebölgeyi ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu. Sürücüler, karla kaplı ağaçların arasında keyifle yolculuk yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu