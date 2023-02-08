Bartın halkı depremzedeler için seferber olduBARTIN Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Bartın'da yardım seferberliği oluşturuldu.

Bartın halkı depremzedeler için seferber oldu

BARTIN Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Bartın'da yardım seferberliği oluşturuldu.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi birçok çevre ilde yıkım etkisi oluşturan depremin ardından bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Bartın'da yardım seferberliği oluşturuldu.

Bartın Valiliği koordinasyonunda Akçalı Köyündeki soğuk hava deposu yardım merkezine dönüştürüldü. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları organizasyonunda toplanan malzemeler kamyonetlerle yardım merkezine ulaştırılıyor. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarda bebek maması, bebek bezi, battaniye, gıda kolileri, hijyen malzemeleri, kışlık kıyafet, bot, ayakkabı ve katalitik soba gibi tedarik ettikleri malzemeleri araçlarıyla yardım deposuna getiriyor. Tek tek sınıflandırılıp kolilere konulan yardım malzemeleri daha sonra tır ve kamyonlara yükleniyor. Birçok vatandaşta merkezde gönüllü olarak görev yapıyor.

Yardım merkezindeki çalışmalara katılan gönüllü gençlerden Efe Bostancı, "Ülkemiz çok büyük bir deprem afeti yaşadı. Bartın'da insanlar deprem bölgesine yardım malzemesi ulaştırılması için seferber oldu. Bizde arkadaşlarımızla sabahın erken saatlerinde bu merkeze gelerek çalışmalara yardımcı olmaya başladık. Bartın Valiliği koordinasyonundaki çalışmalarda görevlilerin talimatlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yardım merkezinde toplanan malzemelerin yüklendiği 3 tır deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı. 3 tırın ise yükleme işlemelerinin devam ettiği bildirildi.