Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su taşkınları meydana geldi. Bartın Valiliği ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Bartın'da yağışlar sel ve taşkınlara yol açtı

BARTIN - Bartın'da etkili olan sağanak yapış nedeniyle sel ve su taşkınları yaşandı.

Ulus ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle birçok noktada sel ve su taşkınları meydana geldi. Bartın Valiliği ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı. İlçeye bağlı Arpacık köyünde yağışlar nedeniyle menfezler taşarken kısa süre ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışması sonrası açıldı.

Arpaçık köyü sakinlerinden Hasan Gülenç, "Bu sabah meteorolojik uyarılara rağmen tedbirlerimizi almıştık. Büyük baş hayvanlarımızı dışarı salmıştık Mahallemiz içinde menfez tıkanmasıyla ineklerimiz karşı yakada kaldı, menfez başında parke taşı yapılan alanda 4 palet malzeme zarar gördü sele gitti. Bartın İl Özel İdare ekipleri kısa sürede müdahalesini yaptı, devletimiz var olsun" dedi.

DSİ tarafından da bölgede şantiyelerde bulunan ekipmanlar şantiyelerden çıkarılarak tedbirler alındı.