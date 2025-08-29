Bartın'da Sivrisinek Mücadelesi ve İnkumu'nda Yeni Kafe

Bartın Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasinek popülasyonuna karşı mahallelerde ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Sineklerin üreme noktalarında yürütülen faaliyetlerde, halk sağlığını tehdit eden unsurların önüne geçiliyor.

Bu kapsamda özellikle "culex" ve "aedes albopictus" türü sivrisineklere karşı da yoğun mücadele yürütülüyor.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, kentte sürdürülen ilaçlama çalışmalarının özellikle sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarına yönelik olarak aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Özellikle Asya kaplan sivrisineği gibi yeni ve tehlikeli türlere karşı sadece belediye çalışmalarının yeterli olmayabileceğini ifade eden Yalçınaya, "Bu noktada hemşerilerimizin desteği büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde, bahçelerinde ya da çevrelerinde içi su dolu kova, bidon, lastik gibi sivrisineklerin üreyebileceği alanları bulundurmamalarıdır. Unutmayalım ki, alacağımız basit önlemlerle hem kendimizi hem de çevremizi koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

İnkumu'nda yenileme çalışmaları yapılıyor

İnkumu tatil beldesinde keson kuyusu ve çevresi yenilendi.

Alan, modern ve kullanışlı bir kafeye dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Çevre ve mimari düzenlemeyle yeni bir görünüme kavuşan kafede vatandaşlar, deniz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirebiliyor.

Belediye Başkanı Yalçınkaya, İnkumu'nun gözde tatil beldelerinden biri olduğunu belirterek, "Burada bulunan ve yıllardır atıl durumda kalan keson kuyumuzu, belediyemizin teknik atölyeleri sayesinde yeniden canlandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Artık burası sadece bir kuyu değil, ailelerin ve gençlerin keyifle zaman geçirebileceği modern bir kafe oldu. Bartın'ımıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun. Şehrin farklı noktalarında atıl alanları değerlendirerek vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bartın Üniversitesinden inşaat sektörüne yönelik yenilikçi proje

Bartın Üniversitesi (BARÜ) yürütücülüğünde hazırlanan projeyle yenilikçi yapay agregalar ve betonlar üretilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı kapsamında bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yenilikçi çalışmalar yapılıyor.

Bu doğrultuda yürütücülüğünü BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Osman Gençel'in yaptığı "Termal Enerji Verimliliğine Sahip 3D Katmanlı Yapay Agrega Üretimi, Karakterizasyonu ve 3D Beton Yazdırılması" başlıklı proje ile 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak yenilikçi yapay agregalar ve betonlar üretilecek.

Proje neticesinde enerji verimliliği yüksek, çevre dostu yeni nesil yapı malzemelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Üniversite sanayi iş birliğine katkı sunan projede Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Sarı, Düzce Üniversitesinden Prof. Dr. Serkan Subaşı, BARÜ'den Prof. Dr. Ertuğrul Erdoğmuş, Doç. Dr. Abid Ustaoğlu, Fırat Üniversitesinden Doç. Dr. Yusuf Er ve sanayi ortağı olarak Fibrobeton Yapı Elemanları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi araştırmacı Muhammed Maraşlı da yer alacak.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez BARÜ bünyesine kazandırılacak 3D beton yazıcı altyapısı, hem akademik araştırma hem de sanayi kuruluşlarının AR-GE çalışmaları için önemli imkan sunacak.

Bu teknoloji, bölge firmalarının uluslararası rekabet gücünü artırırken doğal afetler neticesinde yaşanabilen hızlı barınma çözümleri geliştirilmesine de olanak sağlayacak.

Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, yürütülen bilimsel projelerde bölgesel kalkınmanın hedeflenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, proje ekibini tebrik etti.