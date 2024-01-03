Bartın'da Sis Nedeniyle Ulaşımda Yavaşlamalar
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Bartın'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü, ulaşımda yavaşlamalar oldu. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak yollarında sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
Bartın'da sabahın erken saatlerinde oluşan siste görüş mesafesi, 15 metreye kadar düştü. Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel