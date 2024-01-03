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Bartın'da Sis Nedeniyle Ulaşımda Yavaşlamalar

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Bartın'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü, ulaşımda yavaşlamalar oldu. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak yollarında sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü, ulaşımda yavaşlamalar oldu.

Bartın'da sabahın erken saatlerinde oluşan siste görüş mesafesi, 15 metreye kadar düştü. Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Karabük Bartın Ulaşım Hava Durumu Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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