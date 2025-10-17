Bartın'da Sis Etkili, Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli ilerlerken, polis ekipleri de trafik güvenliğini sağlamak için önlemler aldı.
BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, sürücüler araçları ile kontrollü ilerledi.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Bartın'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel