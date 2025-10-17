Bartın'da Sis Etkili, Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, sürücüler araçları ile kontrollü ilerledi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Bartın'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.