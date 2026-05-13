Bartın'da Kuvvetli Rüzgar ve Yağmur Sonucu 6 Katlı Binanın Çatısı Uçtu
Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur sonucunda 6 katlı bir binanın çatısı uçarken, önündeki 6 araç da zarar gördü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye çıktı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Binanın önünde park halindeki 6 otomobil, camları kırılarak zarar gördü. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.