Bartın'da şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış sonucu, 6 katlı bir binanın çatısı uçtu ve önündeki 6 araç zarar gördü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye çıktı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Binanın önünde park halindeki 6 otomobil, camları kırılarak zarar gördü. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYelda Kılıçarslan:

6 araçla beraber çatı hasarı dediğinde, sigortaların para ödemek istemeyeceği kesin.

Haber YorumlarıŞifa Bölükbaşı:

iyiki kimse yaralanmamış inşallah. bu tür felaketler olunca insanın canı sıkılıyor. eski zamanlarda bu kadar rüzgar olmuyordu, mevsimler değişti galiba. herkesin evine dikkat etmesi gerek bundan sonra.

Haber YorumlarıSerkan Kurtuluş:

Çatı uçmuş. Araçlar zarar görmüş. Ama hava durumu tahmini neden hiç doğru çıkmıyor ki? Dün de yanlış söylemiş meteoroloji. İnsanlar nasıl hazırlık yapsın böyle?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

