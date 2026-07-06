Kamyonla çarpışan patpatın sürücüsü öldü

BARTIN'da kamyon ile çarpışan 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının sürücüsü Hüseyin Özarslan (68) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bartın-Kozcağız yolunda Eskihamidiye köyü mevkinsinde meydana geldi. Kozcağız yönünde ilerleyen E.G. (35) yönetimindeki 34 GNU 644 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Hüseyin Özarslan yönetimindeki patpat ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, kamyonun altına sıkışan Özarslan'ın öldüğü tespit etti.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, kamyon sürücüsü E.G jandarma ekipleri tarafında gözaltına alındı. Kamyonun altında sıkışan sürücü Hüseyin Özarslan, bulunduğu yerden çıkartılarak, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı