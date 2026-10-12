Haberler

Bartın'da palamut avına çıkan balıkçıların teknesine yunuslar eşlik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da palamut avına çıkan balıkçıların teknesine yunuslar eşlik etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da dün öğle saatlerinde İnkumu beldesi ve Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu açıklarında oltayla palamut avına çıkan balıkçılar, teknelerinin yanında yüzen yunuslarla karşılaştı. Balıkçılar, teknelerine eşlik eden yunusları cep telefonuyla görüntüledi.

BARTIN'da oltayla palamut avına çıkan balıkçıların teknesine yunuslar eşlik etti. Teknenin yanında yüzen yunuslar, cep telefonuyla görüntülendi.

İnkumu beldesi ve Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu açıklarında dün öğle saatlerinde oltayla palamut avına çıkan balıkçılar, yunuslarla karşılaştı. Çapari oltasıyla palamut avlamaya çalışan balıkçılar, teknelerinin yanında yüzen yunusları cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
İlkay Gündoğan, Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Galatasaray'daki geleceğini resmen açıkladı
Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor
1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu

Kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu
Nuri Şahin, kendisine sorulan soru sonrası şoke oldu

Kendisine sorulan soru sonrası şoke oldu
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti