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Bartın'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki karaca 3 günlük tedaviyle doğaya salındı

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Bartın'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki karaca 3 günlük tedaviyle doğaya salındı
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Bartın'da kırsal bölgede otomobilin çarptığı 3 yaşındaki karaca, diğer sürücülerin ihbarıyla veterinere götürüldü. Bacaklarındaki yaralanma nedeniyle 3 gün tedavi gören karaca, rehabilitasyonun ardından doğaya salındı.

BARTIN'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kırsal bölgede 3 gün önce otomobilin çarptığı karaca, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak kent merkezindeki veterinere götürüldü. Veteriner hekim tarafından bacaklarında yaralanma tespit edilen karaca, 3 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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