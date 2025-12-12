Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

Bartın'da ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadını bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Gençali köyünde defne yaprağı toplamak üzere 10 Aralık Salı günü ormanlık alana giden ve eve dönmeyen Zehra Günay'ı (78) arama çalışmaları sürüyor.

Afad koordinesinde devam eden çalışmalara jandarma ile çok sayıda arama kurtarma ekibi destek veriyor.

Ekipler, arama alanını genişleterek özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yoğun tarama yaptı.

İz takip köpeğinin de görev aldığı arama çalışmaları, karadan ve termal dron desteğiyle de havadan sürdürülüyor.