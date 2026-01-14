Haberler

Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu

Bartın'ın Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonrası 15 evde çatlaklar oluştu. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede incelemelerde bulunarak risk durumunu değerlendiriyor. Köylüler, geceleyin komşularına gitmek zorunda kaldıklarını ve tedirgin olduklarını belirtiyor.

Bartın'da meydana gelen heyelan sonucu bir köydeki 15 evde çatlaklar oluşması üzerine inceleme başlatıldı.

Aşağıdere köyünde karların erimesi ve sağanak sonucu köy meydanından geçen yolda toprak kayması yaşandı.

İhbar üzerine köye gelen AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

Beton yolda oluşan çatlakların yanı sıra yol kenarındaki 15 evin zemin, tavan ve duvarlarında da çatlaklar meydana geldi.

Ekiplerin bölgede bulunan evlerdeki taramaları ve risk oluşup oluşmadığına dair teknik incelemesi sürüyor.

"Gece yatmaya evleri sağlam olan komşulara gidiyoruz"

Evinde çatlaklar oluşan köylülerden 41 yaşındaki Yusuf Göktepe, 2004'te yaşadıkları heyelanın ardından yolda kaymalar meydana geldiğini anlattı.

Yine son yağışların ardından kayma gerçekleşen yolun ayrıldığını belirten Göktepe, "Yolda ve evlerde de çatlaklar oluşmaya başladı. Aslında burada tehlike altındayız. Her geçen gün büyüyen bir kayma var. Yetkililerden çözüm bekliyoruz." dedi.

Köy sakini 62 yaşındaki Talat Göktepe de heyelanlar nedeniyle evinde çatlaklar oluştuğunu aktararak, "Kokuyoruz, gece uyku yok. Gece yatmaya evleri sağlam olan komşulara gidiyoruz, evde olduğumuz zaman da sabaha kadar uyumuyoruz. Sürekli gürül gürül sesler geliyor." diye konuştu.

Köy muhtarı Zafer Aydın, 2004'teki heyelanda 7 evin zarar gördüğünü hatırlatarak, "Şu anda yol ile 15 evde büyük çatlaklar meydana geldi. Vatandaş olarak biz de tedirgin olmaya başladık. Özellikle hafta sonu eriyen karların ardından yaşadığımız heyelanlarla daha da tedirgin olduk. Evlerinde oturulamaz durumda olanlar var. Durumumuz bu. Devletten yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

