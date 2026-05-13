Bartın'da şiddetli fırtına nedeniyle çatı uçtu, 6 araç hasar gördü

Güncelleme:
Bartın'da meydana gelen fırtına, bir binanın çatısını uçururken 6 araçta hasara yol açtı. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Bartın'da etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, 6 araç hasar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısının büyük bölümü fırtınanın etkisiyle savruldu.

Çatıdan düşen parçalar, bina önünde park halinde bulunan 6 araçta hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, çatının büyük bölümü binanın yanına düştü.

Çatısı uçan apartman ve çevredeki binalarda oturanlar, olay anında büyük bir gürültüyle kendilerini dışarı attıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHatun Sezer:

Hayırlı olsun zararlılara ama bu durum işletme maliyetlerini kaldıramayan esnafları daha da batırıcak merak et.

Haber YorumlarıRamazan Şen:

Allah'a şükür ki kimse canından olmamış. Bu fırtınalar bir işaret, insanız biraz daha dikkatli olalım, yapılarımıza iyi bakalım. Yüce Allah hepimizi korumaya devam etsin.

Haber YorumlarıUfuk Kılıçarslan:

bu tür doğa olaylarında sorumluluk kim alıyo mk, binada denetim yapılmıyo mu ya çatı uçuyo böyle

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

