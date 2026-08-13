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Bartın'da 3 Gün Denize Girmek Yasaklandı

Bartın'da 3 Gün Denize Girmek Yasaklandı
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Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15-16 Ağustos tarihlerinde tüm plajlarda denize girmeyi yasakladı. Güzelcehisar, İnkumu, Mugada ve Çakraz gibi 11 plajı kapsayan yasak, can güvenliği açısından alındı.

BARTIN Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15-16 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 14-15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Güzelcehisar plajı, Hatipler plajı, İnkumu plajı, Kızılkum plajı, Mugada plajı, Bozköy plajı, Çakraz plajı, Göçgün plajı, Kapısuyu plajı, Karaman plajı ve Tekkeönü plajı'nda denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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