Bartın'da Denize Girmek Yasaklandı
Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos Perşembe günü il genelinde denize girmeyi yasakladı. Yapılan açıklamada, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı vurgulandı.
BARTIN Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos Perşembe günü il genelinde denize girmek yasaklandı.
Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 13 Ağustos 2026 tarihinde denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı