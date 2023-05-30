Bartın'da çiğ köfteci dükkanında cinsel istismar davası

Bartın'da bir çiğ köfteci dükkanında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan S.T. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

BARTIN'da geçen yıl mart ayında 13 yaşındaki E.K.'ye, kendisine ait çiğ köfteci dükkanında cinsel istismarda bulunup, olayı kimseye anlatmaması için 100 TL verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan S.T. (54), suçlamaları reddederken, E.K. "Bana olayı kimseye söyleme diyerek 100 TL verdi, şikayetçiyim" dedi.

Olay, geçen yıl mart ayında kent merkezindeki bir çiğ köfteci dükkanında meydana geldi. Bartın'da yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi E.K. okuldan 2 arkadaşıyla birlikte bir çiğ köfteci dükkanına gitti. E.K., burada iş yeri sahibi S.T. tarafından iddiaya göre, dükkanın arka kısmında cinsel istismara uğradı. S.T., çocuğa cinsel istismar olayını kimseye anlatmaması karşılığında 100 TL verdi. Çocuk, durumu annesi N.K.'ye anlattı. Anne, karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan çiğ köfteci S.T., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.T. hakkında Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı. Tutuksuz sanık, S.T., Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya E.K., annesi N.K. ve taraf avukatları da katıldı.