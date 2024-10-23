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Bartın'da Ağaç Kesimi Sırasında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bartın'da Ağaç Kesimi Sırasında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bartın'da çimento fabrikasının bahçesinde ağaç kesen Erkan Öztürk, kesim sırasında üzerine devrilen ağaç sebebiyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da çimento fabrikasının bahçesinde kestiği ağacın altında kalan Erkan Öztürk (48), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gölbucağı Mahallesi'ndeki çimento fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Bartın-İnkumu yolu kenarındaki fabrikanın duvarı kenarında bulunan ağaçları motorlu testere ile kesmeye başladı. Bu sırada ağaç Erkan Öztürk'ün üzerine devrildi. Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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