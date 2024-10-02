BARTIN AFAD Başkanı Memiş, Bartın'da incelemelerde bulundu

Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 3 metre yükseldi (3)

Bartın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıya katılan AFAD Başkanı Okay Memiş, kentte şiddetli yağışla birlikte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Toplantıya, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ve kurum müdürlüğü katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Okay Memiş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak, Bartın ve Kastamonu illeri için verilen turuncu uyarı sonrasında valiler öncülüğünde gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Memiş, "Yapılan meteorolojik uyarının ardından hem jandarmamız, emniyetimiz, camilerimizden vatandaşlarımıza yönelik gerekli ikazlarda bulunduk. Sayın valilerimizin başkanlığında bu 3 ilimizde oluşturulan kriz masası sayesinde riskli görülen dere yataklarında valiliğimizin öncülüğünde Devlet Su İşlerimizin, Karayollarımızın ve belediyelerimizin ve il özel idarelerimizin iş makineleriyle, ekskavatörlerle, dozerlerle, diğer iş makineleriyle daha afet olmadan muhtemel afeti önlemek maksadıyla önceden belirlenmiş yerlere konuşlandırıldı. Ayrıca diğer illerden bu 3 riskli ile turuncu uyarı ile ilgili takviye arama kurtarma teknikerlerimiz yeterli sayıda görevlendirildi. Bartın için 710 personel, 195 araç ve 67 iş makinesi çalışmalara bizzat eşlik ettiler. Gelen ihbarları anında değerlendirerek müdahalede bulundular. Bartın kent merkezinde 131 kilogram metrekareye son 24 saatte yağış aldı. Yine Amasra ilçesi 158 kilogram yağış aldı. Diğer ilçelerimizde Kurucaşile ve Ulus daha az oranda yağış aldı" dedi.

'RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARIMIZIN OLUMLU İLERLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde mayıs ayında İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte AFAD ve DSİ'nin risk azaltmak amacıyla bir protokol imzaladıklarını söyleyen Memiş, "Bu protokol çerçevesinde 111 ekskavatörü temin ederek, Karadeniz'de bulunan Doğu, Orta ve Batı Karadeniz'deki illere dağıtarak, Türkiye'nin riskli derelerinde ıslah çalışmalarına başlamıştık. Memnuniyetle görüyoruz ki son 3-4 yılda alınan bu tedbirlerle Devlet Su İşlerimizin yapmış olduğu tersip bentleri ve diğer sel kapanı ile diğer tedbirler eşliğinde il özel idarelerimiz, belediyelerimiz ve Devlet Su İşlerimiz ve AFAD'ımızın birlikte yaptığı koordinasyon sayesinde dere ıslahlarının gerçekten olumlu netice verdiğini gördük ve bundan dolayı memnuniyet duyduk" diye konuştu.