Barış Manço, vefatının 27. yılında Kerkük'te anıldı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço, vefatının 27. yılında Kerkük'te düzenlenen bir anma merasimi ile hatırlandı. Manço'nun hayranları, Kayseri kapalı çarşısındaki kafede bir araya gelerek sanatçının anısına çiçekler bıraktı.

Irak'ın Kerkük kentinde, Anadolu rock müziğinin usta ismi şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 27. yılında anıldı.

Anma merasimi Büyük Pazar çarşısında bulunan tarihi Kayseri kapalı çarşıdaki Barış Manço Kafesi'nde yapıldı.

Sanatçının vefatının seneyi devriyesine katılan sanatçının Kerküklü hayranları kapalı çarşıya konulan Manço'nun büyük posteri önüne çiçek ve karanfiller bıraktı.

Kafe sahibi Huti Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şarkılarıyla büyüdüğü ve Türk dünyası kadar Irak Türkmenlerinin de hayranı olduğu sanatçı Manço için anma merasimi düzenlediklerini söyledi.

Vefatının üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen Manço'nun hala insanların kalbinde yaşadığını aktaran Ağa, bugün anma merasimine onlarca Manço hayranının katıldığını bildirdi.

Ağa, bir Barış Manço hayranı olarak sırf eserleri ve şarkılarını yaşatmak için yaklaşık 3 yıl önce Kayseri kapalı çarşısında Barış Manço adını taşıyan bir kafe açtığını ifade etti.

Manço'nun şarkılarının Türkiye sınırlarını aştığını aktaran Salihi, şarkı ve sözlerinin 7'den 70'e insanları etkilediğini bildirdi.

Avrupa'da yaşayan ve Kerkük'e aile ziyareti için gelen Cihat Fevzi, Manço'nun kendisi için bir sanat idolu olduğunu söyledi.

Bir Kerkük Türkmeni olarak gençliğinde hep Manço'nun şarkılarını dinlediğini bildiren Fevzi, vefatının üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen hala onun vefatının üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı.

İstanbul'da yaşadığı için zaman zaman Manço'nun mezarı ve müzesini ziyaret ettiğini belirten Ziya Bulavalı ise Manço'nun şarkıları ve besteleriyle kendilerine vatanseverliğini aşıladığını söyledi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
500

