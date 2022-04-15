Barış elçileri Ayvalık'ta

Heyet üyeleri ayaklarının tozuyla Ayvalık Belediye Bakanı Mesut Ergin'i tarihi binada ziyaret ettiler. Ege'de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği Siniparksi Başkanı Villy Tentoma, Başkan yardımcısı Stratis Pallis ve yönetim kurulu üyeleriyle, Ege Barış ve İletişim Derneği'nden, Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, eski Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve Midilli eski Ayaparaskevi Belediye Başkanı Aleksandros Evangelinos, Başkan Ergin'i ziyaret ederek karşılıklı hediyeler verdiler.

Ege'de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği Siniparksi Başkanı Villy Tentoma Başkan Ergin'e seramikten yapılmış zeytin dalı; Başkan Ergin'de konuk heyete "bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır" yazılı olan kahve takımı hediye etti.

Başkan Ergin ve Dernek başkanı Villy Tentoma her iki ülke halklarının barış içinde yaşamaları konusunda karşılıklı temenni de bulundular. Pandemi sürecinin dünyada ülkeler arasındaki ilişkileri yıprattığına değinen Başkan Ergin, bu 25 aylık dönemde kimsenin mutlu olmadığını belirtti. Başkan Ergin kayıp olarak nitelendirilen 25 aylık sürecin yoğun etkinlikler ve ilişkiler ile kapatılacağını söyledi.

Ayvalık ile Midilli arasındaki bağlarını her zaman güçlü olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, "Ayvalık onlar için ne kadar anlamlıysa bizler için de Midilli o kadar anlamlı. Her iki kentin halkları için de geçmişi olan yerler. Bizim için de Midilli ve orada yaşayan halkları çok önemli, çok değerli. Bu dostluğu daha iyi noktalara taşımayı düşünüyoruz. Halkları yakınlaştırma çalışmasını gerçekleştiren sivil toplum örgütlerinin bu çabaları yarın çılgınlık yapmak isteyen politikacılarının da önünü keser diye düşünüyorum" dedi.

Ege'de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği Siniparksi Başkanı Villy Tentoma da 25 ay aradan sonra ilk ziyareti Türkiye'ye Ayvalık'a yaptıklarını hatırlattı. Dostlukları daha sağlamlaştırmanın tek hedefleri olduğunu dile getiren Tentoma, barışı güçlendirmek ve sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

Günlük siyasetin kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan Villy Tentoma, "Dünya barışı içindik durmaya çalışıyoruz. 25 ay kapıların kapanmasının ardından, Türkiye'de25 yıldır da barış derneği ile irtibat halindeyiz müşterek çalışma içindeyiz. 25 ay uzak kalmamıza rağmen resmen çalışmalarımıza kesinti vermeden devam ettik. Türklerle olan ilişkilerimizi daha geniş bir platformda daha geniş bir ortama yayılmasını hedefliyoruz" dedi.

25 aylık kaybedilen sürecin sosyal ve kültürel faaliyetlerin başlamasıyla kısa sürede kapatılacağını ifade eden Tentoma, halkların birleşmelerini sağlayacak ve kolaylaştıracak olan kültürel ve sosyal faaliyetlerin içinde bulunmanın her iki ülke halklarını mutlu edeceğini söyledi.

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