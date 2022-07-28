Bardakla kör eden avukata ilk duruşmada tahliye

KAHRAMANMARAŞ'ta, eğlence mekanında çıkan kavgada attığı bardak ile Oktay Kurt'un (26) sol gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve 6 yıla kadar hapsi istenen avukat Faruk Taş (27), ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Olay, 3 Haziran'da kentteki alışveriş merkezindeki eğlence mekanında meydana geldi. Farklı masalarda oturan avukat Faruk Taş, M.F.B., S.T., E.B.U. ve A.M. ile Oktay Kurt, Ertuğrul Görgü, Mustafa Ağca ve Ş.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Faruk Taş masadaki bardağı Oktay Kurt'un yüzüne fırlattı, Oktay Kurt ise sürahi ile Faruk Taş'ın başına vurdu. Kavgada bardağın sol gözüne isabet etmesiyle yaralanan Oktay Kurt, ambulansla götürüldüğü hastanede ameliyata alındı ancak görme yetisini kaybetti. Gözaltına alınanlardan avukat Faruk Taş tutuklandı.

Mahkeme savcısı ise delillerin tam toplanmamış olması nedeniyle Faruk Taş'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakim, Faruk Taş'ın tahliye edilip adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.