Baraka Blue, İstanbul'da Sufi Şiir Dinletisi Gerçekleştirdi

ABD'li şair, müzisyen ve eğitimci Baraka Blue, İstanbul'da şiir dinletisi etkinliğinde okurlarıyla buluştu.

SufiCorner İstanbul'da düzenlenen etkinliğe konuk olan Blue, "What You Seek is Seeking You: The Journey to Remember What We Always Knew" (Aradığın Seni Arıyor: Her Zaman Bildiğimizi Hatırlama Yolculuğu) başlığında konuşma gerçekleştirdi.

Blue, konuşmasında ilham aldığı Mevlana Celaleddin-i Rumi ve mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabi'den başlayarak, sanat yolculuğundan bahsetti.

"Farsçada şimdiye kadar duyduğum en zarif ve en güzel kelimeleri buldum"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Blue, gençken yaratıcı ve müzikal ortamıyla bilinen Jimi Hendrix, Kurt Cobain ve Quincy Jones'un memleketi Washington Seattle'da müzik yapmaya başladığını söyledi.

İlerleyen süreçte şiirler okumaya ve yazmaya başladığını dile getiren Blue, 20 yılını Sufi şiirini incelemeye adadığını ve bu şiirleri "kıyısız bir okyanus" olarak tanımladığını söyledi.

Blue, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından da şairlerin eserlerini okuduğunu belirterek, "Ama Sufi şairlerinde, özellikle Farsçada şimdiye kadar duyduğum en zarif ve en güzel kelimeleri buldum. Mesele sadece kelimelerle aralarının iyi olması değildi. Yaşadıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek istedim. Sadece kelimeler değil, metaforlar ve benzetmeler vardı. Aynı zamanda anlamlar ve deneyimlerle de ilgiliydi. Bence Sufi şiirinin en şaşırtıcı yanı da bu, bir insanın yaşayabileceği en derin deneyimlere ulaşması." dedi.

"Burası çok özel bir yer ve burada olduğum için çok mutluyum"

Mevlana'nın "Aradığın şey de seni arıyor" sözüne işaret eden Blue, şöyle devam etti:

"Allah şöyle diyor, 'Ben kulumun bakış açısındayım.' Mesele şu ki, yaratıcı olan Allah, biz aramadan önce bile bizi aradı. Bilirsiniz, kendimizi yolda anlam, aydınlanma arayanlar olarak düşünürüz. Ama ondan önce Allah bizi arıyordu. Bunun anlamı bu şekilde. Ayrıca eğer daha büyük bir şey ararsak, Mevlana herkesin sevdiğine göre olduğunu söyler. Bu yüzden sevdiğiniz şey ne kadar büyükse, o kadar büyüksünüz."

Baraka Blue, Mevlana'nın öğretilerini incelemek için dünyanın farklı ülkelerinden 40 kişiyle birlikte Konya'ya yaptığı bir haftalık geziden yeni geldiğinden bahsederek, "İstanbul'a ilk kez 20 yıl önce geldim. 20 yıldır hep geri geliyorum. Burada insanları seviyorum, yerleri, tarihi ve özellikle sufizmi, ilimi, edebiyatı, şiir tarihini seviyorum. Burası çok özel bir yer ve burada olduğum için çok mutluyum. ABD'de, New Jersey'de bulunan ilk SufiCorner'da iki kez performans sergileme şansına sahip oldum. İstanbul'da da bir SufiCorner açacaklarını duyduğumda çok mutlu oldum. İslami maneviyat, edebiyat, müzik, hat sanatı ve tüm sanatları sergileyen bir yer olan SufiCorner'a gelme fırsatına sahip olmak çok harika bir şey." ifadelerini kullandı.

Baraka Blue hakkında

ABD'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yaşayan şair, müzisyen, yazar ve eğitimci Baraka Blue, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinden ilham alarak Fas, Türkiye, Yemen ve Mısır'da Sufi hocalarla çalışmalar yürüttü.

Blue, Harvard, Princeton ve Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu'nun (The School of Oriental and African Studies) yanı sıra dünyanın dört bir yanında sahne aldı ve dersler verdi. Üniversiteler, kültür ve dini merkezler ve çeşitli kuruluşlar için yaratıcı yazarlık atölyeleri düzenledi.

Blue, halen Rumi Maneviyat ve Sanat Merkezi'nin ( The Rumi Center for Spirituality and the Arts) kurucusu olarak dünyanın dört bir yanında kitaplar, albümler, çevrim içi dersler ve performanslar gerçekleştiriyor.