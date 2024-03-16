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Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında iddianame kabul edildi

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamayla Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği belirtildi.

İddianamede bu mesajdan kısa bir süre sonra çiftin aldığı ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Beratcan ve Batın Can Gökdemir'le irtibata geçtiği ifade edildi.

Gökdemir kardeşlerin de İstanbul'da özel olarak kiralanan hücre evinde eyleme hazır vaziyette bekleyen sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na talimat verdiğine dikkati çekildiği iddianamede, sanıkların eylemde kullanacakları motosiklet ve silahı kendilerine bildirilen adresten teslim aldıkları vurgulandı.

İddianamede, iş yerinin dış cephesinde bulunan 5 camın 4'ünün değiştiği, saldırı sebebiyle toplam zararın 45 bin lira olduğu anlatıldı.

Banu Parlak'ın dilekçeyle kendisini öldürtmek istedikleri için Polat ailesinden şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın ifadesinde tehdit içerikli görüntüdeki konuşmaları Parlak için söylemediğini, kendisine sözlü saldırıda bulunanlara genel olarak çektiğini aktardığı yer aldı.

Sanık Engin Polat'ın da ifadesinde saldırıyı sosyal medyadan duyduğunu, saldırıdan 2 gün önce Banu Parlak'ın sosyal medyadan açıklama yapıp kendilerini suçladığını savunarak, bunu kimin yaptığını bilmediğini öne sürdü.

İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batin Can Gökdemir için ise "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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