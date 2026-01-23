Bangladeş, Myanmar'ın UAD'de Arakanlı Müslümanları tanımlama şeklini kınadı

Bangladeş, Gambiya'nın Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davada Myanmar'ın Arakanlı Müslümanları "Bengali" şeklinde tanımlamasını kınadı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın UAD'de Arakanlı Müslümanları Bangladeş kökenli bir etnik grup olan "Bengali" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, Myanmar'ın bu terimi Arakanlı Müslümanları "yasa dışı göçmenler olarak göstermek ve onları iç güvenlik tehdidi olarak tanımlamak" amacıyla kullandığına işaret edildi.

Myanmar'ın 2016-2017 döneminde Arakanlı Müslümanlara yönelik işlediği suçlardan dikkati başka bir yere çekmek istediği vurgulanan açıklamada, "Arakanlı Müslümanların kendi kimliklerini belirleme hakkını reddetmek, bu toplumu Arakan'dan çıkararak onları vatansız hale getirme çabalarının temelini oluşturmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Myanmar, Arakanlı Müslümanları Bangladeş kökenli bir etnik grup olan "Bengali" olarak tanımlıyor.

Ne olmuştu?

Uluslararası Adalet Divanı'nda 12 Ocak'ta görülen duruşmada, Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı Rohingyalara (Arakanlı Müslümanlar) yönelik soykırım davasında esasa ilişkin süreç başladı.

Lahey'de yapılan duruşmada Gambiya, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanları kasıtlı olarak hedef aldığını, köylerin sistematik biçimde yakıldığını, kitlesel öldürmeler, tecavüzler ve zorla yerinden etmelerin yaşandığını savundu.

Gambiya, bu eylemlerin Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini belirterek, Myanmar'ın azınlığı yok etmeye yönelik bilinçli bir politika izlediğini ileri sürdü. Myanmar tarafı ise suçlamaları reddederek askeri operasyonların "terörle mücadele" kapsamında yürütüldüğünü iddia etti.

Duruşmalar, 2019'da Gambiya'nın başvurusu üzerine başlayan dava sürecinin devamı niteliğini taşıyor. UAD, 2020'de Myanmar hakkında geçici tedbirler kararı vermiş ancak bu kararlara uyulmadığı ifade edilmişti. 2022'de Myanmar'ın ön itirazlarının reddedilmesinin ardından dava esastan görülmeye başlanmıştı.

Söz konusu dava, soykırım iddiasıyla doğrudan mağdur olmayan bir ülkenin başka bir devlete karşı UAD'ye başvurması bakımından emsal olarak görülüyor ve mahkemenin soykırım davalarındaki tutumuna ışık tutması bekleniyor.