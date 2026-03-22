Bangladeş'te otobüs ile trenin çarpıştığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Bangladeş'in Comilla bölgesinde bir otobüs ile trenin çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından tren seferleri durduruldu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Chittagong bölgesinden başkent Dakka'ya gitmek üzere yola çıkan posta treni, Comilla'da yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Yetkililer, çarpmanın etkisiyle trenin lokomotifine takılan otobüsün yaklaşık 1 kilometre sürüklenerek kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Kazanın ardından Dakka-Chittagong hattındaki tren seferleri yaklaşık 3 saat durdurulurken, çalışmaların ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kaynak: AA / Şilan Turp
