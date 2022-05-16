Bangladeş'te 'Buddha Purnima' Kutlandı

DAKKA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da "Buddha Purnima" kutlamaları sırasında kadınlar büyük bir Buda heykeli önünde dua ediyor, 15 Mayıs 2022. Bangladeş'teki Budistler Pazar günü Gautama Buddha'nın doğumu, aydınlanması ve ölümünü anmak amacıyla "Buddha Purnima"yı kutladı. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel