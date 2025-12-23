Haberler

Bangladeş'te geçici hükümet genel seçimlerin 12 Şubat'ta yapılması konusunda kararlı

Güncelleme:
Bangladeş'te geçici hükümete başkanlık eden Muhammed Yunus, 12 Şubat 2026'da genel seçimlerin yapılacağına dair kararlılıklarını yineleyerek özgür ve adil bir seçim hedeflediklerini belirtti. Protestoların gölgesinde yapılan açıklama dikkat çekti.

Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, ülkede 12 Şubat 2026'da genel seçimlerin yapılması konusundaki kararlılığını yineledi.

The Daily Star'ın haberine göre Yunus, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yaklaşan seçimler dahil bazı konuları ele aldı.

Yunus, görüşmede ülkede 12 Şubat 2026'da seçimlerin yapılması kararlılığını yineledi ve "Yaklaşık 50 gün kaldı. Özgür, adil ve barışçıl bir seçim istiyoruz. Bunu unutulmaz kılmak istiyoruz." dedi.

Geçici hükümetin "her türlü zorluğun üstesinden gelmeye tamamen hazır" olduğunu kaydeden Yunus, "devrik rejim destekçilerinin firari liderlerinin, şiddeti kışkırttığını" belirtti.

Sergio Gor, aynı zamanda ülkesinin Hindistan Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

Bangladeş'teki protestolar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, halkın yeni parlamento üyelerini seçmek üzere 12 Şubat 2026'da sandık başına gideceği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
