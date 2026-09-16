Bangladeş kızamık-kızamıkçıkla mücadele kapsamında yaklaşık 20 milyon çocuğu aşıladı

DAKKA, 16 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti kızamık-kızamıkçıkla mücadele kapsamında 20 milyona yakın çocuğu aşılayarak kampanya başındaki hedefini yaklaşık yüzde 10 aştı.

Bangladeş, mart ortasında başlayan kızamık salgınına karşı 5 Nisan'da ülkenin 64 bölgesinden 18'ini kapsayan acil bir aşı kampanyası başlatmıştı.

Kampanyanın ikinci aşaması 12 Nisan'da dört büyük kent merkezinde, sonraki aşamalar da 20 Nisan'da başladı.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün pazartesi günkü açıklamasına göre, pazar günü yerel saatle 08.00 ile pazartesi 08.00 arasında 1.177 yeni vaka kaydedilirken, kızamık şüphesiyle 8 kişi daha hayatını kaybetti.

Mart ortasında başlayan salgında toplam şüpheli vaka sayısı 172.720'ye, şüpheli can kaybı sayısı ise 1.030'a yükseldi.

Kaynak: Xinhua