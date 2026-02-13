Bangladeş'te düzenlenen genel seçimlerde BNP parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde etti

Bangladeş genel seçimlerinde parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde eden Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), seçimlerin galibi ilan edildi.

Bangladeş Seçim Komisyonu üyesi Akhtar Ahmed, başkent Dakka'da gazetecilere dün düzenlenen genel seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Ahmed, BNP'nin 300 sandalyeli parlamentoda üçte iki çoğunluğu aşarak 209 sandalye kazandığını ifade etti.

Seçimde Cemaat-i İslami Partisinin tek başına 68 koltuk kazandığını ve ortaklarıyla toplamda 77 koltuğa ulaştığını belirten Ahmed, BNP ve ortaklarının ise toplamda 212 koltuğun sahibi olduğunu söyledi.

? Hindistan, Malezya ve Pakistan'dan Rahman'a tebrik

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BNP lideri Tarık Rahman'ı seçim sonuçlarından dolayı tebrik ederek, "Bu zafer, Bangladeş halkının sizin liderliğinize duyduğu güveni göstermektedir." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Bangladeş'i desteklemeyi sürdüreceği belirten Modi, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Rahman'la çalışmayı umduğunu kaydetti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de X platformundan Rahman'ı tebrik ederek, seçim sonucu "demokrasinin zaferi" olarak niteledi.

Enver, "Olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemi atlatan Bangladeş halkı, sandık başında net şekilde kararını verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de X'teki açıklamasında, Rahman ve Bangladeş halkını tebrik ettiğini ve Bangladeş'in yeni lideriyle yakın çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Bangladeş'te genel seçim

Bangladeş'te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere 12 Şubat'ta sandık başına gitmişti.

Ülke genelindeki sandık merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış, oy kullanma merkezleri başta olmak üzere ülke genelinde 960 bine yakın güvenlik personeli seçim noktalarında görevlendirilmişti.

Bangladeş'teki protestolar ve Hasina'nın idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te, öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım 2025'te Hasina'yı, "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.