BANGLADEŞ - Çitagong Uluslararası Ticaret Fuarı - Haberler

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BANGLADEŞ - Çitagong Uluslararası Ticaret Fuarı

AA - Mohammad Shajahan - Güncel
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Fuar alanı Alanda kurulan stantlar Konferans salonunda düzenlenen programlar Fuarı gezen ziyaretçiler BANGLADEŞ - Bangladeş'in Çitagong kentinde yerel endüstrileri desteklemek ve tanıtımını yapmak amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde "Uluslararası Ticaret Fuarı" düzenlendi.

Fuar alanı

Alanda kurulan stantlar

Konferans salonunda düzenlenen programlar

Fuarı gezen ziyaretçiler BANGLADEŞ - Bangladeş'in Çitagong kentinde yerel endüstrileri desteklemek ve tanıtımını yapmak amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde "Uluslararası Ticaret Fuarı" düzenlendi. 1994'ten beri her yıl düzenlenen ve bir ay süren fuarda bu yıl 310 firma stant açtı.

AA / Mohammad Shajahan - Güncel

Bangladeş Ticaret Fuar Güncel Haberler

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