BANGLADEŞ - Çitagong Uluslararası Ticaret Fuarı - Haberler

BANGLADEŞ - Çitagong Uluslararası Ticaret Fuarı
AA - Mohammad Shajahan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fuar alanı Alanda kurulan stantlar Konferans salonunda düzenlenen programlar Fuarı gezen ziyaretçiler BANGLADEŞ - Bangladeş'in Çitagong kentinde yerel endüstrileri desteklemek ve tanıtımını yapmak amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde "Uluslararası Ticaret Fuarı" düzenlendi.
Fuar alanı
Alanda kurulan stantlar
Konferans salonunda düzenlenen programlar
Fuarı gezen ziyaretçiler BANGLADEŞ - Bangladeş'in Çitagong kentinde yerel endüstrileri desteklemek ve tanıtımını yapmak amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde "Uluslararası Ticaret Fuarı" düzenlendi. 1994'ten beri her yıl düzenlenen ve bir ay süren fuarda bu yıl 310 firma stant açtı.
AA / Mohammad Shajahan - Güncel