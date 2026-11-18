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Bangladeş, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) şiddet ve tekrar yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı Arakan eyaleti başta olmak üzere Myanmar'daki kötüleşen durumdan derin endişe duyduğunu belirtti.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Shama Obaed Islam, Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'da İnsan Haklarının Durumundan Sorumlu Özel Raportörü Kelley Anne Eckels-Currie ile bir araya geldi.

Eckels-Currie, Arakanlı Müslümanların durumuna ve insani yardımın azaldığına dair Islam'ı bilgilendirdi.

Islam da görüşmede Arakanlı Müslümanların şiddet ve tekrar yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı Arakan başta olmak üzere Myanmar'daki kötüleşen duruma ilişkin derin endişelerini dile getirdi.

Arakan eyaletindeki Arakanlı Müslüman nüfusunun korunmasının önemini vurgulayan Islam, uluslararası hukuka uyulması ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Shama Obaed Islam, insan haklarını ciddi ihlallerin ve uluslararası suçların hesabının verilmesinin gerekli olduğunu kaydederek, Uluslararası Adalet Divanında (UAD), Gambiya'nın Myanmar aleyhine açtığı soykırım davasına ilişkin kararını beklediklerini ifade etti.

UAD, Gambiya'nın Arakanlı Müslümanlara yönelik eylemler nedeniyle Myanmar aleyhine "1948 BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi"nin ihlali iddiasıyla açtığı davadaki kararını yarın açıklayacak.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. 2017 yılında Myanmar ordusunun "temizleme operasyonları", öldürmeler ve cinsel şiddet ortamında 740 binden fazla Arakanlı Müslüman'ı kaçmaya zorladı. BM uzmanları, bu eylemleri "soykırım eylemleri" olarak nitelendirdi.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA