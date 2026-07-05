TSK'nın bando astsubayları hem asker hem profesyonel müzisyen olarak yetişiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine bando astsubayı yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenciler, hem askerliği hem de profesyonel düzeyde enstrüman icra etmeyi öğreniyor.

Kökleri 1831 yılında kurulan Muzıka-i Hümayun'a kadar uzanan okulda öğrenciler, çeşitli programlarda üflemeli ve vurmalı çalgılar ile çalgı bakım onarım programlarında eğitim görüyor.

Öğrenciler, iki yıllık eğitim süresince temel askeri eğitimlerin yanı sıra enstrüman, solfej, nota okuma, piyano, koro ve orkestra dersleri alıyor.

Öğrencilerinden Bilge Deniz, AA muhabirine, okulda hem müzik hem de askeri eğitim aldıklarını belirterek, "Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda müzik eğitiminin yanı sıra askeri eğitim de almak durumundayız. İkisinin de disiplinini ayrı şekilde koruyarak eğitim sürecimize devam ediyoruz." dedi.

Askeri eğitimin yanı sıra enstrüman, solfej ve nota okuma gibi derslerin de işlendiğini anlatan Deniz, trompet, klarnet, trombon, fagot, silofon, bateri gibi aletleri kullandıklarını söyledi.

Deniz, okulda bulunan çalgı bakım onarım bölümünde ise tamir eğitimi gördüklerini kaydetti.

Okulda ön lisans programını tamamlamış olacaklarını ifade eden Deniz, sıfırdan enstrüman eğitimi alarak, kıtalara hazır bir şekilde gideceklerini dile getirdi.

Orkestra derslerinin önemine vurgu yapan Deniz, şunları söyledi:

"Orkestra dersimizde herkes kendi enstrümanını icra ediyor. Bundan daha önemli olan bir unsur bulunuyor. Birlik olmayı öğreniyoruz. Askeri okullarının en önemli maddesi şu ki 'ben yok, biz var.' Orkestra eğitimi bizim için çok önemli. Çünkü biz yapacağımız görevlerde birlik içerisinde oluyoruz. Hep beraber çalmayı, hep beraber susmayı, hep beraber duymayı amaçlayan bizim için çok önemli bir ders."

"Kadın öğrencileri bekliyoruz"

Eğitimler kapsamında zaman zaman gezi programları ve konserlerin de düzenlendiğini belirten Deniz, birinci sınıfta eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin Hacettepe Üniversitesinde 4 yıl eğitim aldıktan sonra bando şefi olabilme imkanına kavuştuğunu aktardı.

Deniz, okulun kurulduğu 1831 yılından bu yana ilk defa geçen yıl kadın öğrenci alımı olduğunu hatırlatarak, okulun ilk kadın öğrencileri olmanın gururunu yaşadıklarını ve çeşitli zorlukları aştıklarını ifade etti.

Kadın adaylara da çağrıda bulunan Deniz, şunları kaydetti:

"4 kadın öğrenci olarak diğer kadın öğrencileri, kız kardeşlerimizi bekliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum, kadınlar isterse yaparlar. Ben de ilk başta bu okulun sınavına girdiğim zaman acaba kazanabilir miyim, beni alırlar mı diye düşündüm. Ama neden olmasın dedim. Benim de iki kulağım, iki gözüm var. İnanın ki bir şeyi isterseniz, yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Kadın öğrencilerin de bir şeyi isterlerse yapabileceğine kesinlikle inanıyorum."

"Bir şeyi istersek yaparız"

Sınav sürecinin yoğun geçtiğini belirten Deniz, adayların tüm aşamaların üstesinden gelebileceklerine inandığını söyledi.

Okulun, öğrencilere çok güzel imkanlar sunduğunu vurgulayan Deniz, "Çok güzel bir okul. Enstrüman öğreniyoruz. Bu çok ayrı bir yerde bizim için. Aynı zamanda askeriz. Bunun onuru ve gururunu da üstümüzdeki şanlı üniformayla yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Deniz, 12 yaşında keman çalmaya başladığını, daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi eğitimini tamamladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ege Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı altında keman icra etmeye çalıştım. İkinci sınıfta bıraktıktan sonra burada sadece üflemeli ve vurmalı çalgılarda eğitim alabildiğimiz için üflemeli çalgılarda trompet enstrümanına seçildim. Şu an trompet icra etmeye çalışıyorum. Zorlukları olan bir enstrüman ama bir şeyi istersek yaparız. Çalışıyorum ve şu an iyi gidiyor. Şu an kendi enstrümanıma odaklı gidiyorum. Derslerimi onun üzerine alıyorum ve enstrümanımı çok seviyorum."