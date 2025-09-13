Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü'nden Trakya Üniversitesi'ne Ziyaret

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Hatipler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Boz'a teşekkür etti.

Boz da Hatipler'e çalışmalarında başarı diledi.

İpsala'da doğal gaz yatırımları

İpsala'nın Turpçular, Sarpdere, Paşaköy ve Aliçopehlivan köylerinde doğal gaz çalışmalarına başlanacak.

Alioçopehlivan Köy Muhtarı Çağlar Turgay, yaptığı açıklamada, köylerde doğal gaz yatırımlarının başlayacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çalışmaların 2026'da başlayacağını aktaran Turgay, "Köylerimize doğal gazın gelmesi bizler için büyük bir mutluluk. Bu hizmette emeği geçen başta Edirne Valimiz Yunus Sezer ve İpsala Kaymakamımız Ömer Sevgili olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.