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Bandırma'da Uyuşturucu Satmaya Çalışan Zanlı Tutuklandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sahilde uyuşturucu satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçerek, S.U. ve C.A'ya uyuşturucu satmaya çalıştığı öne süren A.B'yi (27) yakaladı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 97 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sahilde uyuşturucu satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçerek, S.U. ve C.A'ya uyuşturucu satmaya çalıştığı öne süren A.B'yi (27) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 97 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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