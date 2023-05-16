Bandırma'da motosikletten düşen sürücü yaralandı
Güncel Haberler
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Murat Boyar (66) idaresindeki 10 AHM 979 plakalı motosiklet, Paşabayır Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.
Yere düşen sürücü Boyar bacağından yaralandı, arkasında bulunan arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel