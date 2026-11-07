Bandırma'da kavgada ölüme neden olmakla suçlanan 2 sanık, savcı itirazıyla tutuklandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada Soner Çil'e (26) yumruk atıp ölümüne neden olan Yavuz Kef (32) ile arkadaşı Ahmet Enes Erdem (33), müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşmasında ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan 2 sanık, tutuklandı.

Olay, 21 Mart 2026'da Bandırma ilçesinde meydana geldi. Ahmet Enes Erdem ve Yavuz Kef, gece saatlerinde gittikleri eğlence mekanında M.A. ile tartıştı. M.A.'nın arkadaşlarını çağırması üzerine Soner Çil ve Ufuk K. de eğlence merkezine geldi. Burada tartışan gruplar, saat 03.00 sıralarında başka bir eğlence mekanında yeniden karşılaşınca küfürleşti. Aracına doğru yürüyen Çil, peşinden gelen karşı grupla kavga etmeye başladı. Çil, belinden çıkardığı kemerle Yavuz Kef'in sırtına vurdu. Yaşanan arbede sırasında, Kef'in attığı yumruk başına isabet eden Soner Çil, yere düşerek bilincini kaybetti. Bu sırada Ahmet Enes Erdem de hareketsiz yatan Çil'in yüzüne ayakkabısının tabanıyla vurdu. Çağırılan sağlık ekipleri Soner Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yavuz Kef ile arkadaşı Ahmet Enes Erdem, olayın ardından gözaltına alındı. Polis merkezinde Soner Çil'in öldüğünü öğrenen Yavuz Kef, "Sadece bir yumruk vurduk. Tek yumrukla adam ölür mü?" diyerek ağladı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

BEYİN DAMARLARINDAKİ ANEVRİZMA YIRTILINCA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Soruşturmanın ardından hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporuna da yer verildi. Raporda, maktul Soner Çil'de tespit edilen travmatik değişimlerin tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı belirtildi. Baş bölgesine alınan darbeye bağlı yumuşak doku travmasının yaşamı tehlikeye sokmadığı, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olduğu ve kemik kırığına neden olmadığı kaydedildi. Çil'in ölümünün, künt kafa travmasının etkisiyle önceden mevcut olan beyin damarlarındaki anevrizmanın yırtılması sonucu meydana gelen beyin kanamasına bağlı olduğu ifade edildi. Raporda, darp olayı ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu, ancak önceden mevcut olan anevrizmanın da ölümde etkisi ve katkısı olduğu görüşüne de yer verildi. Hazırlanan iddianamede Ahmet Enes Erdem ve Yavuz Kef hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDULAR

Bandırma 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmaya tutuklu sanıklar ve tarafların avukatıyla Çil'in ailesi katıldı. Mahkemede, önceki ifadelerini tekrarlayıp suçsuz olduklarını söyleyen sanıklar tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti duruşma sonrası otopsi raporunu da dikkate alarak Yusuf Kef ile Ahmet Enes Erdem'in ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Cumhuriyet savcısının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu Kef ve Erdem, bir hafta sonra yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı