Haberler

Balya bağlama makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Balya bağlama makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde balya bağlama makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde balya bağlama makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Erikli köyünde, iddiaya göre balya bağlama makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle biçilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın, öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangında 100 dekar alan zarar görürken, inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonyalı taraftarlardan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık

Bunun adı resmen barbarlık!
Tutuklu İzmit Belediye Başkanından flaş AK Parti yanıtı: Paşa paşa yatarım

Tutuklu başkandan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt: Paşa paşa...
Frankfurt'tan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili açıklama

Kahreden haber 2 bin 250 km öteden geldi
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü

AVM yerle bir oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trabzonspor'un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı

Süper Lig devi, yeni golcüsünü resmi olarak açıklamadan kampa getirdi