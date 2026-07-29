Balya bağlama makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde balya bağlama makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Erikli köyünde, iddiaya göre balya bağlama makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle biçilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın, öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangında 100 dekar alan zarar görürken, inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı