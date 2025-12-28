Letonya, Estonya ve Litvanya Ottawa Sözleşmesi'nden Çekildi

RİGA, 28 Aralık (Xinhua) -- Letonya, Estonya ve Litvanya, anti-personel kara mayınlarının kullanımını yasaklayan uluslararası anlaşma Ottawa Sözleşmesi'nden resmi olarak çekildi.

Letonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Diana Eglite, Letonya'nın mayın yasağı anlaşmasından çekilme belgelerini altı ay önce BM Genel Sekreteri'ne sunduğunu söyledi.

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas da "Ottawa Sözleşmesi'nden ayrılma kararı, caydırıcılık ve savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi ihtiyacından kaynaklandı" dedi.

Üç Baltık ülkesi, 27 Haziran'da Ottawa Sözleşmesi'nden ayrılma kararlarına ilişkin bildirileri BM Genel Sekreteri'ne resmi olarak sunmuştu. Bildirilerde sözleşmeden ayrılma kararının ana nedeni olarak, değişen ulusal güvenlik ihtiyaçları gösterildi.

Anlaşma uyarınca çekilme işlemi, her ülkenin resmi bildiriminin BM Genel Sekreteri tarafından alınmasından altı ay sonra yürürlüğe giriyor.

1997 yılında imzalanan Ottawa Sözleşmesi, 1999 yılında yürürlüğe girmişti. Litvanya, Estonya ve Letonya sırasıyla 2003, 2004 ve 2005 yıllarında sözleşmeye taraf olmuştu.