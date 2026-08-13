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Estonya'da Baltık bölgesinin ilk büyük yapay zeka fabrikası kuruluyor

Estonya'da Baltık bölgesinin ilk büyük yapay zeka fabrikası kuruluyor
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TALLİNN, 13 Ağustos (Xinhua) -- Baltık bölgesinin ilk büyük ölçekli yapay zeka fabrikasının yılın ilerleyen aylarında Estonya'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

TALLİNN, 13 Ağustos (Xinhua) -- Baltık bölgesinin ilk büyük ölçekli yapay zeka fabrikasının yılın ilerleyen aylarında Estonya'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

Estonya'nın devlet televizyonu ERR'nin çarşamba günkü haberine göre tesis, ilk aşamada 22 megavat kapasiteye sahip olacak.

Tesis, Amsterdam merkezli yapay zeka bulut şirketi Nebius tarafından başkent Tallinn yakınlarındaki Greenergy Veri Merkezleri kompleksinde işletilecek. Nasdaq'ta işlem gören Nebius, projeyi Avrupa genelinde devam eden yapay zeka altyapısı genişletme çalışmaları kapsamında başlatacaklarını belirtti.

Nebius İletişim Direktörü Tom Blackwell, Estonya'nın mühendislik yetenekleri, dijital ekonomisi, startup kültürü ve yapay zeka ile temiz enerji alanındaki hedeflerine dikkat çekerek, bu unsurların doğal olarak bu ülkeyi tercih etmelerinde rol oynadığını söyledi.

Avrupa'daki bilgi işlem kapasitesini hızla genişleten Nebius, Finlandiya ve Fransa'da büyük ölçekli yapay zeka tesisleri geliştiriyor. Şirket, İngiltere, İspanya ve İzlanda'da da altyapı projeleri yürütüyor.

Kaynak: Xinhua
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