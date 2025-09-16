Baltalı Saldırıdan Sonra Şüpheli Serbest Bırakıldı, Aile Adalet İstiyor

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, komşusu Enver Yaman'ı (70) boynuna baltayla vurup öldürdüğü olaydan sonra gözaltına alınan Y.D. (44), sevk edildiği hastaneden 'Cezai ehliyeti yok' raporu alıp, serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren Yaman'ın oğlu Metin Yaman, "Babama bunu yapanın bize ya da başka insana yapmayacağı ne malum. Bir insanın canı bu kadar mı değersiz" diye konuştu.

Olay, 12 Mayıs'ta, Koyulhisar ilçesi Yukarıkale köyü Binektaşı mezrasında yaşandı. Evli ve 7 çocuk sahibi çiftçi Enver Yaman, yol kenarında karşılaştığı fiziksel engelli ve çeşitli psikolojik sorunları olduğu öne sürülen komşusu Y.D.'nin baltalı saldırısına uğradı. Ense kısmından aldığı darbeyle yaralanan Enver Yaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında yanında oğlu Ö.D. (15) de bulunan şüpheli Y.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.D. ifadesinde, 50-60 yıl öncesinden gelen bazı husumetleri bulunduğunu belirttiği Enver Yaman'ın zaman zaman kendisiyle dalga geçtiğini ve küçültücü sözler söylediği için kinlendiğini belirterek, "Enver bana selam verdi, ben selamını almadım. Daha sonra yanıma geldi. Bana arkasını dönerek, bir araca durması için el kaldırıyordu. Bu duruşu bana 'Arkamı da dönsem vuramazsın' demekti. Ben de traktörden baltayı aldım. Enver arkasını döndüğünde baltayı savurdum. Enver yere düştü. Bu olay bir kazaydı, gerçekleşti" dedi.

İfadesinde kuşlardan mesajlar aldığını, zaman zaman rüyasında da ateş ettiğini gördüğünü söyleyen Y.D.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri servisine sevk edildi. Toplum açısından tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle gözlem altında tutulması raporu verilen Y.D., daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Burada akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Y.D.'ye 2,5 ay sonra 'Cezai ehliyeti yoktur' raporu verilip, serbest bırakıldı.

'SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ'

Olay nedeniyle yaşamını yitiren Enver Yaman'ın ailesi, şüpheli Y.D. hakkında, 'Cezai ehliyeti yoktur' raporu verilmesine tepki gösterdi. Enver Yaman'ın Bursa'da yaşayan oğlu Metin Yaman, olay sırasında Y.D.'nin yanında oğlu Ö.D.'nin de bulunduğunu, ancak ifadesi alınması dışında herhangi bir adli işlem yapılmadığını belirtti. Olayın birlikte gerçekleştirilmiş olabileceğini belirten ve şüpheli hakkında verilen rapora tepki gösteren Yaman, "Benim babam Koyulhisar'da fide satıyordu. Y.D. ile oğlu Ö.D.'den hangisi babama vuruyor, tam emin değiliz. Birisi oyalıyor, diğeri ise vuruyor. Babamı baltayla kafasına vurarak öldürüyorlar. Buna köyde şahitlik ve tanıklık edenler de var, planlayarak yaptığına dair ama şahıs daha önce gördüğü tedavi nedeniyle 'Cezai ehliyeti yoktur' raporu aldı. Serbest bırakıldı ve şu anda serbest bir şekilde geziyor. Oğlu 15 yaşında ve soruşturmaya dahil edilmedi, şüpheli sıfatıyla dahi alınmadı ve serbest bir şekilde geziyor. Şahsın ayrıca yüzde 50 engelli raporu da var ve tek başına bu işi yapması imkansız. Şu an babamı planlayarak, vahşice öldüren Y.D. ve oğlu dışarıda geziyor. Bugün babama bunu yapanın, yarın bize ya da başka bir insana yapmayacağı ne malum. Bir insanın canı bu kadar mı değersiz? 2,5 ay sonra ellerini kollarını sallayarak dışarıda geziyorlar. Ailesi de bunlara sahip çıkıyor ve 'Allah'ın emri bu', 'takdiriilahi' diyerek bu şekilde olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Bunu babama yapanların cezasını çekmesini istiyoruz. Aradan 4 ay geçti ve biz bu işlerin peşinde koşmaktan, acımızı yaşayamıyoruz. Bir de bu insanlar ceza alacak mı almayacak mı diye bu işin peşinde dolaşmak istemiyoruz" diye konuştu.

Yaman, evli ve 2 çocuk sahibi olan Y.D.'nin alım satım işleriyle uğraştığını, akli dengesi yerinde olmayan birinin bunları yapamayacağını iddia etti.

Eşini kaybeden Pelüze Yaman ise "Onlar dışarıya çıkmış geziyorlar. Köyde karşı karşıyayız ve benim can güvenliğim yok. Yardım istiyorum. Evlatlarım ve kendi canımın güvenliğinden endişeliyim. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.