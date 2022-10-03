Birlikte yaşadığı kadının ölümüyle ilgili aranan adam, ayrı yaşadığı eşini de 6 yerinden bıçakladı Güncel Haberler Ordu'da iskele ile balkondan eve giren Naci Temiz, ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'i 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan Naci Temiz'in, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin arandığı da ortaya çıktı. Sabah saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta iddiaya göre Naci Temiz, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'in 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. DURUMU KRİTİK Eşini 6 yerinden bıçaklayan Temiz, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kanlar içindeki Canan Temiz'i önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. BİRLİKTE YAŞADIĞI KADININ ÖLÜMÜ NEDENİYLE ARANIYOR Öte yandan Naci Temiz'in, 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Temiz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Devlet Hastanesi Ordu 3. Sayfa Güncel Haberler

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