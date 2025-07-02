Balkondan Düşen 3 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa D., balkonda oynarken düştü. Aile, çocuğu özel araçla hastaneye kaldırdı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde oturdukları apartmanın 2'nci kat balkonundan düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa D. ağır yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Plevne sokaktaki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Mustafa D., balkonda oynadığı sırada demirlerinin arasından dışarı bakmak isterken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Mustafa D.'nin ağlama sesini duyan ailesi yardıma koştu. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: BURSA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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