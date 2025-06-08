Balkondan Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

BATMAN'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Y.E.G. (1) isimli bebek, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında yaşayan ailenin bebekleri Y.E.G. (1), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.